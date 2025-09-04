Скидки
Словакия — Германия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Словакия — Германия.

Ставка: Германия победит + тотал больше 2.5 гола за 2.12.

Германия проиграла Испании в четвертьфинале домашнего Евро-2024 и осталась без медалей в минувшем розыгрыше Лиги наций. Напомним, подопечные Юлиана Нагельсмана уступили в матче за третье место Франции (0:2).

К первой встрече квалификации на ЧМ-2026 немцы подходят с потерями. Не может тренер рассчитывать на Джамала Мусиалу, Кая Хаверца и Марка-Андре тер Штегена. Лерой Зане не получил вызов в сборную, что кажется странным. Особенно худо будет без основного голкипера. На это место будут претендовать Александр Нюбель и Оливер Бауманн. Оба выступают в Бундеслиге.

Полузащита — смесь опыта и молодости. Вызваны Флориан Вирц, Карим Адейеми, Серж Гнабри, Леон Горецка и Йозуа Киммих. А вот активных форвардов только двое — Никлас Фюллькруг и Ник Вольтемаде. Ник — высокий 23-летний нападающий, подаёт большие надежды. На днях он перешёл в «Ньюкасл», где попробует достойно заменить Александера Исака.

В целом для предстоящих матчей этих футболистов достаточно. Даже можно задействовать кого-то из вызванных новичков. Предлагаем поставить на то, что Германия выиграет у Словакии, через тотал больше 2.5 мяча. Неразбериха в обороне у хозяев открывает путь к воротам молодым и мотивированным футболистам немецкой атаки.

