Эксперты назвали шансы Новака Джоковича выиграть US Open

Минувшей ночью Новак Джокович в четвертьфинале US Open победил Тейлора Фрица — 6:3, 7:5, 3:6, 6:4. Таким образом, легендарный серб дошёл до полуфинала на всех турнирах «Большого шлема» в сезоне.

Правда, выиграть пока не получилось. Букмекеры принимают ставки на победу Новака в Нью-Йорке. И пока они не верят в его итоговый успех. На серба можно заключить пари с коэффициентом 8.00, это примерно 12% вероятности.

Всё дело в том, что в борьбе остаются две первые ракетки мира — Янник Синнер и Карлос Алькарас. С последним Джоковичу предстоит сыграть в полуфинале. И здесь вероятность успеха Новака оценивают лишь котировкой 3.10.

Серб побеждал на US Open четырежды. Последний его успех случился в 2023 году.

