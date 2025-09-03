Скидки
Эксперты назвали фаворита женского ЧМ по волейболу перед стартом 1/4 финала

На чемпионате мира по волейболу среди женщин сегодня стартуют четвертьфиналы. Букмекеры принимают ставки на победителя турнира.

Явным фаворитом считают сборную Италии. Команда Хулио Веласко имеет 33-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. Поставить на итальянок можно с коэффициентом 1.80. В четвертьфинале они сыграют со сборной Польши (40.00).

За 5.00 можно заключить пари на сборную Турции — действующих чемпионок Европы. Турчанки сыграют со сборной США (25.00), которая после Олимпиады-2024 решила провести смену поколений.

Шансы Бразилии оценили в 6.00. Латиноамериканки встретятся с главной сенсацией турнира — сборной Франции (120.00), которая выбила из борьбы Китай.

Наконец, ещё в одной паре сразятся команды Японии (9.00) и Нидерландов (40.00).

