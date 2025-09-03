Россия — Иордания: ставка Романа Павлюченко на товарищеский матч 4 сентября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Россия — Иордания.

Ставка: победа России с форой (-1.5) за 2.30.

«Очередной товарищеский матч российской сборной, и снова игра, которая, кажется, никаких проблем у неё не вызовет. В соперниках — Иордания, явно более слабый коллектив. Таких команда Карпина за последние годы легко обыгрывала.

В одном из последних матчей серия побед России в товарищеских встречах прервалась. Не смогла команда обыграть довольно сильного оппонента — Нигерию. Очное противостояние, которое прошло в Москве, завершилось ничьей — 1:1. Не такая простая игра была для нашей сборной, не как обычно. Но всё равно команда Карпина больше давила. Могла больше одного мяча забивать, соперник же отличился только после ошибки Сафонова.

После этого выездной матч был у россиян, но относительно недалеко — в Беларуси. С этой сборной мы уже играли ранее, победили её 4:0. На этот раз снова подопечные Карпина четыре мяча забили, но один гол пропустили — 4:1. Всё равно легкая победа, доминирующая. Серия без поражений у России продлилась, она идёт уже почти два года — в последний раз молодёжная команда Египта дома выиграла у нашей сборной в январе 2023 года. С тех пор проигрышей у команды Карпина не было.

Иордания же имеет в активе не так много побед за последний год. Но эта команда зато участвует в официальных международных турнирах. Последние игры она проводила в рамках квалификации на ЧМ-2026. Удачно провёл этот этап коллектив, в группе финишировал вторым и прошёл в следующую стадию. За 10 туров у него было по четыре победы и ничьих, а также два поражения. Впрочем, из сильных оппонентов можно было выделить, разве что, Южную Корею. Оба раза Иордания её обыграть не смогла — 0:2 и 1:1.

Единственные победы за последнее время у Иордании были в играх с Оманом (3:0) и с Палестиной (3:1). Так что ожидать, что в ряд сборных, которые проиграли ей, встанет и Россия, — тяжело. Наша сборная всегда в боевом настрое подходит к спаррингам, это единственные игры, которые у неё есть сейчас. Состав снова сильнейший, вызваны много игроков из заграницы — Головин, Алексей Миранчук, Сафонов. Но и из РПЛ много топовых футболистов.

Так что, само собой, в этой игре будет единственный вопрос, который был и в большинстве предыдущих товарищеских встреч нашей команды: с каким счётом она выиграет, сколько забьёт? 10 голов или, условно, семь, три? Тут снова ожидается разгром, на него я и поставлю — фора (-1.5) мяча на Россию за 2.30», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».