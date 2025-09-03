Букмекеры обрушили коэффициент на назначение Жозе Моуринью в «Байер»
Букмекеры резко снизили коэффициент на назначение Жозе Моуринью главным тренером леверкузенского «Байера». Буквально за пару дней котировка снизилась с 21.00 до 3.50.
Несколько дней назад португалец был уволен с поста главного тренера турецкого «Фенербахче» после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Клуб из Леверкузена принял решение отправить в отставку Эрика Тен Хага всего после двух туров Бундеслиги. Специалист из Нидерландов возглавил «Байер» летом после ухода Хаби Алонсо в «Реал».
Ранее Моуринью был главным претендентом на пост тренера «Вест Хэма», но позиции Грэма Поттера укрепились после победы в матче 3-го тура АПЛ.
