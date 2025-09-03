Рэпер Дрейк поставил $ 300 000 на победу Янника Синнера на US Open

Канадский рэпер Дрейк, известный тем, что делает крупные ставки на спортивные события, поделился со своими подписчиками в социальных сетях ставкой на исход теннисного турнира US Open.

Дрейк поставил $ 300 тыс. на то, что соревнования в Нью-Йорке выиграет итальянец Янник Синнер. Букмекер оценил вероятность такого исхода котировкой 1.69. В случае успеха рэпер получит на выплату $ 507 тыс. Таким образом, если Синнер выиграет Открытый чемпионат США, прибыль Дрейка составит $ 207 тыс.

Синнер уже добрался до четвертьфинала, в котором сегодня сыграет со своим соотечественником Лоренцо Музетти.

Интересно, что в прошлом сезоне Дрейк ставил против итальянца в финале US Open, тогда Синнер победил Тейлора Фрица.