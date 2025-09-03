Скидки
Лукаса Пакета могут оштрафовать за отказ от сотрудничества со следствием в деле о ставках

Лукаса Пакета могут оштрафовать за отказ от сотрудничества со следствием в деле о ставках


Футбольная ассоциация Англии может оштрафовать полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета по делу о ставках на жёлтые карточки. Полузащитника оправдали по обвинению в намеренном получении предупреждений, но могут наложить санкции за отказ давать ответы и предоставлять информацию следствию, сообщает The Times.

По данным издания, бразильца могут оштрафовать примерно на £ 150 тыс. — это его недельная зарплата.

Пакета следовал советам адвокатов, назначенных клубом, когда принимал решение об ответах на вопросы следствия. Кроме того, под вопросом сумма в £ 1 млн, которые составляют судебные издержки бразильца. Возможно, эти расходы покроют футбольные власти.

Комментарии
