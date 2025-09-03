Скидки
Россия — Иордания: ставки и коэффициенты на товарищеский матч 4 сентября

4 сентября 2025 года в товарищеском матче сыграют сборные России и Иордании. Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иордания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде Валерия Карпина. Поставить на победу сборной России можно с коэффициентом 1.45, а шансы сборной Иордании оценили в 7.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу сборной России за 7.00.

Состав на предстоящий матч с Иорданией выглядит убедительно. Прилетят даже Матвей Сафонов, Александр Головин и Алексей Миранчук. Правда, из-за долгого пути главный тренер может предоставить им возможность отдохнуть и задействует уже во встрече с Катаром. Вратари гарантируют надёжную защиту. Раньше получалось неплохо — восемь побед подряд всухую. Прервалась эта счастливая серия в товарищеской встрече с Нигерией в июне — 1:1. Потом сборная России реабилитировалась, разгромив Беларусь (4:1).

Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. В 2026 году она впервые в истории сыграет на чемпионате мира, успешно прошла квалификацию.

