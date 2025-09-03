Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Нидерланды — Польша: ставки и прогнозы на игру отбора ЧМ-2026

Нидерланды — Польша: ставки и прогнозы на игру отбора ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

4 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Нидерланды и Польша. Встреча состоится на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «оранжевым». Поставить на победу сборной Нидерландов можно с коэффициентом 1.27. Шансы сборной Польши оценили в 13.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.80.

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу нидерландцев за 6.00.

Рональд Куман вернул сборную Нидерландов на высокий уровень, однако ещё есть над чем поработать. В четвертьфинале прошлого розыгрыша Лиги наций команда показывала добротный футбол в атаке. Дважды в основное время сыграла вничью с Испанией — оба раза 2:2. Уступила лишь в серии пенальти.

В двух матчах квалификации на ЧМ-2026 были одержаны победы. Правда, уровень соперников оказался значительно ниже. Были обыграны Финляндия (2:0) и Мальта (8:0). Мемфис Депай забил три мяча в этих встречах и догнал легендарного Робина ван Перси по количеству голов за сборную.

На её фоне сборная Польши выглядит скромно, даже несмотря на наличие Роберта Левандовского. Нападающий недавно восстановился после травмы и выходил на поле за «Барселону» лишь в концовках двух последних матчей. Непонятно, в какой он форме. В трёх последних играх квалификации Роберт только раз выходил в стартовом составе и стал автором единственного гола в ворота Литвы (1:0). Во встречах с Финляндией — 1:2 и с Мальтой — 2:0. Какой будет расстановка, решать новому тренеру Яну Урбану. Для него это будет официальный дебют в сборной.

Материалы по теме
Нидерланды — Польша. Мемфису Депаю — рекорд, его сборной — победа
Нидерланды — Польша. Мемфису Депаю — рекорд, его сборной — победа
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android