Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Волга» — «Черноморец»: прогнозы и ставки на матч Первой лиги 3 сентября

«Волга» — «Черноморец»: прогнозы и ставки на матч Первой лиги 3 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Матч Первой лиги «Волга» Ульяновск — «Черноморец» Новороссийск состоится 3 сентября на стадионе «Труд» в Ульяновске. Начало запланировано на 17:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах видят равную игру с лёгким перевесом хозяев. Сделать ставку на победу «Волги» в основное время предлагается с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 41% вероятности. Поставить на успех «Черноморца» можно за 3.05, а ничейный исход идёт за 3.00.

Россия — Лига PARI . 8-й тур
03 сентября 2025, среда. 17:30 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Не начался
Черноморец
Новороссийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вместе с тем аналитики предполагают, что матч получится «низовым». Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.58, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. По мнению экспертов, самые вероятные исходы после 90 минут игры — 0:0 или 1:1.

Ульяновская «Волга» стартовала тяжело: всего две победы в семи турах, три поражения и две ничьих. «Черноморец» переживает не менее сложный старт: две ничьих при пяти поражениях. В последнем туре новороссийцы уступили «Шиннику» со счётом 0:1, пропустив на последних минутах. До этого была домашняя неудача с «Енисеем» — 0:2.

Материалы по теме
«Волга» — «Черноморец»: вот вам и претендент на РПЛ
«Волга» — «Черноморец»: вот вам и претендент на РПЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android