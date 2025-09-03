«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ставки и коэффициенты на игру Первой лиги

Матч 8-го тура Первой лиги «Арсенал» — «СКА-Хабаровск» пройдёт в среду, 3 сентября, на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Команды подходят к игре в плотной группе середняков. После семи туров у туляков 10 очков (седьмое место), у дальневосточников — девять очков (восьмая строчка).

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.85, что приблизительно составляет 54% вероятности. Поставить на успех «СКА-Хабаровск» можно за 4.40, а ничейный исход идёт за 3.20.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.39. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.16. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу хозяев или 1:1.

Команда Дмитрия Гунько заметно продвинулась в атакующих действиях. Яркая победа 3:0 в матче с «Чайкой» и камбэк 2:2 с «Енисеем» — показательно. При этом в прошлом туре «Арсенал» оступился в Ульяновске (1:2), что добавит ему мотивации вернуться к компактной игре дома.

«СКА-Хабаровск» Алексея Поддубского держал устойчивый темп: на старте добыл две победы и две ничьих, но потом сбавил. В субботу, 30 августа, армейцы сыграли 1:1 с одним из лидеров «КАМАЗом». СКА при этом прибавляет во втором тайме. Однако есть важная оговорка. Перелёт на запад влечёт за собой усталость и проблемы с логистикой.