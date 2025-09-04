Названы шансы сборной Казахстана в игре с Уэльсом

Казахстан и Уэльс сыграют в четверг, 4 сентября, в Астане на «Астана Арене». Матч 5-го тура группы J европейской квалификации ЧМ-2026 начнётся в 17:00 мск. Для валлийцев это дальний выезд — почти на 6000 км. Фактор адаптации и часовых поясов крайне важен.

Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу Уэльса предлагается с коэффициентом 1.58, что приблизительно составляет 61% вероятности.

Поставить на успех Казахстана можно за 6.80 (14%), а ничейный исход идёт за 3.95 (25%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Самым вероятным счётом выглядит 1:0 в пользу гостей (7.00).