Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы сборной Казахстана в игре с Уэльсом

Названы шансы сборной Казахстана в игре с Уэльсом
Аудио-версия:
Комментарии

Казахстан и Уэльс сыграют в четверг, 4 сентября, в Астане на «Астана Арене». Матч 5-го тура группы J европейской квалификации ЧМ-2026 начнётся в 17:00 мск. Для валлийцев это дальний выезд — почти на 6000 км. Фактор адаптации и часовых поясов крайне важен.

Материалы по теме
Россия — Иордания. Проверим участника ЧМ-2026 на прочность!
Россия — Иордания. Проверим участника ЧМ-2026 на прочность!

Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу Уэльса предлагается с коэффициентом 1.58, что приблизительно составляет 61% вероятности.

Поставить на успех Казахстана можно за 6.80 (14%), а ничейный исход идёт за 3.95 (25%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Самым вероятным счётом выглядит 1:0 в пользу гостей (7.00).

Материалы по теме
Болгария — Испания. Первая жертва Ламина Ямаля в квалификации ЧМ-2026
Болгария — Испания. Первая жертва Ламина Ямаля в квалификации ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android