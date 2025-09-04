Скидки
Казахстан — Уэльс: прогноз на матч в Астане

Казахстан — Уэльс: прогноз на матч в Астане
Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Казахстан — Уэльс.

Ставка: Уэльс не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 1.97.

Казахстан набрал три очка в трёх встречах и борется за попадание в плей-офф со второго места. Важен календарь: после Уэльса — выезд к Бельгии через три дня. Так что ротация неизбежна. Фактор домашнего стадиона и искусственный газон «Астана Арены» традиционно добавляют команде энергии и сокращают разницу в классе. Это те преимущества, которыми казахстанцам необходимо пользоваться.

По составам ситуация следующая. Уэльс объявил заявку на сентябрь: среди ключевых — Бен Дэвис, Джо Родон и Крис Мефам в обороне, Неко Уильямс на фланге, впереди — Бреннан Джонсон, Дэниел Джеймс, Гарри Уилсон и Киффер Мур. Казахстан вызвал костяк из КПЛ и легионеров – Нуралы Алипа, Яна Вороговского, Ислама Чеснокова, Максима Самородова. При этом Бактиёр Зайнутдинов пропустит сентябрьские матчи из-за травмы.

Судя по всему, позиционное преимущество Уэльса будет работать против плотного низко-среднего блока Казахстана. Акцент те и другие могут сделать на стандарты и полупространства. Искусственный газон и раннее начало помогут подсушить темп и усилить ценность первого гола. При таком сценарии ставка на гостевую победу в один мяч и умеренный тотал выглядит логично. Прогноз: Уэльс не проиграет + ТМ 2.5 мяча.

