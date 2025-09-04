Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Грузия — Турция: прогноз на матч в Тбилиси

Грузия — Турция: прогноз на матч в Тбилиси
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Грузия — Турция.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.07.

Материалы по теме
Болгария — Испания. Первая жертва Ламина Ямаля в квалификации ЧМ-2026
Болгария — Испания. Первая жертва Ламина Ямаля в квалификации ЧМ-2026

Турция начинает квалификацию с ярким набором исполнителей в созидании. В заявке Монтеллы — Хакан Чалханоглу, Арда Гюлер, Ферди Кадыоглу, Мерих Демирал и опытная вратарская линия (Мерт Гюнок, Угурджан Чакыр). Команда после успешного Евро сохранила ядро и прибавила в вариативности на флангах. Это важный тест — умение контролировать игру на выезде в шумном Тбилиси.

Ожидается встреча с перепадами темпа. Грузия охотно взвинчивает скорость и кусает в переходах — прежде всего через Кварацхелию «один в один» и рывки Микаутадзе в полупространства. Турция сильна в позиционной фазе и стандартах, где Чалханоглу создаёт моменты под нападающих и бегущих из глубины. Дисциплина хозяев в обороне и флангах против Гюлера и работы опорной зоны на подборе — главное противостояние.

Психология и арена — за Грузию, однако по составу и устойчивости Турция выглядит мощнее. При этом обороны обеих сборных не безошибочны, а скоростной контекст и качество стандартов подталкивают к обмену голами. Ничейный сценарий с голами обеих сторон выглядит логично. «Низ» же без явных предпосылок брать рискованно — особенно на старте цикла.

Материалы по теме
Карпин отдохнёт от «Динамо». Чего ждать от матчей сборной России в сентябре
Карпин отдохнёт от «Динамо». Чего ждать от матчей сборной России в сентябре
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android