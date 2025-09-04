Грузия — Турция: прогноз на матч в Тбилиси

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Грузия — Турция.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.07.

Турция начинает квалификацию с ярким набором исполнителей в созидании. В заявке Монтеллы — Хакан Чалханоглу, Арда Гюлер, Ферди Кадыоглу, Мерих Демирал и опытная вратарская линия (Мерт Гюнок, Угурджан Чакыр). Команда после успешного Евро сохранила ядро и прибавила в вариативности на флангах. Это важный тест — умение контролировать игру на выезде в шумном Тбилиси.

Ожидается встреча с перепадами темпа. Грузия охотно взвинчивает скорость и кусает в переходах — прежде всего через Кварацхелию «один в один» и рывки Микаутадзе в полупространства. Турция сильна в позиционной фазе и стандартах, где Чалханоглу создаёт моменты под нападающих и бегущих из глубины. Дисциплина хозяев в обороне и флангах против Гюлера и работы опорной зоны на подборе — главное противостояние.

Психология и арена — за Грузию, однако по составу и устойчивости Турция выглядит мощнее. При этом обороны обеих сборных не безошибочны, а скоростной контекст и качество стандартов подталкивают к обмену голами. Ничейный сценарий с голами обеих сторон выглядит логично. «Низ» же без явных предпосылок брать рискованно — особенно на старте цикла.