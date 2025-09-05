Названы шансы сборной Италии в дебютном матче Гаттузо

5 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Италия и Эстония. Встреча состоится на стадионе «Джевисс» в Бергамо. Начало — в 21:45 мск.

Это будет дебютный матч для Дженнаро Гаттузо в качестве наставника итальянцев.

Букмекеры в своих прогнозах считают явными фаворитами хозяев. Поставить на победу сборной Италии можно с коэффициентом 1.11, что составляет примерно 90% вероятности.

Шансы сборной Эстонии оценили в 38.0 (2%). Ничья идёт с коэффициентом 12.0 (8%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.45.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.55. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу итальянцев за 6.50.