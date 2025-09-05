Скидки
Италия — Эстония: прогноз «Чемпионата»

Италия — Эстония: прогноз «Чемпионата»
Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Италия — Эстония.

Ставка: Италия забьёт как минимум четыре гола за 2.07.

Лучано Спаллетти был отправлен в отставку, а на его место назначили Дженнаро Гаттузо. Выбор неоднозначный. Всё, что есть в копилке итальянца как наставника — победа в Кубке Италии с «Наполи» в 2020 году. Он отличается способностью передавать свою энергию футболистам, умеет мотивировать, и для него нет неприкасаемых.

Всё, чем может гордиться сборная Эстонии за год — это победами в матчах с Азербайджаном (3:1) и Молдавией (3:2). Последний результат пришёл в отборе на ЧМ-2026. Другие три встречи завершились поражениями — в играх с Израилем (1:2 и 1:3) и Норвегией (0:1).

Удивляет тот факт, что эстонцам удалось сдержать яркое нападение норвежцев и пропустить лишь один мяч, хотя та же Италия получила от них три гола. Главный тренер ставит на дисциплину и сплочённость своей команды, что иногда мешает фаворитам учинить разгром.

На этот раз сборной Эстонии всё это не поможет, ведь играть предстоит на выезде. Предлагаем поставить на то, что Италия забьёт больше 3.5 мяча. Гаттузо – очень энергичный тренер, на дебют со сборной будет сверхмотивирован. Он сможет передать свою энергию футболистам, ведь у него это хорошо получается. Состав сбалансирован и выглядит угрожающе. Скорее всего, счёт будет 4:0, вряд ли крупнее.

