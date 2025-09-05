Скидки
Украина — Франция: букмекеры оценили шансы

Украина — Франция: букмекеры оценили шансы
5 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира ЧМ-2026, в котором сыграют Украина и Франция. Встреча состоится на стадионе «Тарчиньски Арена» в городе Вроцлав, Польша. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами французов. Поставить на победу сборной Франции можно с коэффициентом 1.45.

Шансы сборной Украины оценили в 9.00. Ничья идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.13. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу французов за 6.50.

