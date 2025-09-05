Скидки
Украина — Франция: прогноз на игру в Польше

Украина — Франция: прогноз на игру в Польше
Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Украина — Франция.

Ставка: Франция победит + тотал больше 2.5 гола за 2.10.

У сборной Франции не должно возникнуть проблем с отбором на ЧМ-2026. Вместе с ней в группу попали Украина, Азербайджан и Исландия. Какие тут могут быть трудности? На двух последних чемпионатах мира она играла в финале — выиграла в 2018-м, а в 2022-м уступила Аргентине. Теперь нужно держать планку.

А что Украина? В июне подопечные Сергея Реброва провели две товарищеские встречи. Победили Новую Зеландию (2:1) и уступили Канаде (2:4). Откровенно слабая игра в обороне, с которой французы могут сотворить всё что угодно, вплоть до разгрома. Опытный Андрей Лунин был вызван, но получил травму на тренировке и вернулся в Мадрид.

В линии защиты можно выделить только одноклубника Матвея Сафонова Илью Забарного, а также Виталия Миколенко из «Эвертона». Всё это не преграда для ярких французов, поэтому ждём их победы через тотал больше 2.5 мяча. Для команды Дидье Дешама важно сразу поставить на место главного конкурента в группе.

