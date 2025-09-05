Фарерские острова — Хорватия: определён самый вероятный счёт

5 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Фарерские острова и Хорватия. Встреча состоится на стадионе «Тёрсвёдлур» в городе Торсхавн (Фарерские острова). Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Поставить на победу сборной Хорватии можно с коэффициентом 1.22.

Шансы сборной Фарерских островов оценили в 16.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.35.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хорватов за 6.00. Победа Хорватии 1:0 идёт за 7.00.