Фарерские острова — Хорватия: прогноз на матч отбора ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Фарерские острова — Хорватия.

Ставка: победа Хорватии с разницей в 2-3 мяча за 2.20.

Фарерские острова иногда показывают слаженный и качественный футбол. В прошлом розыгрыше Лиги наций они победили сборную Армении (1:0). В отборочных матчах на ЧМ-2026 потерпели поражения от Чехии (1:2) и от Черногории (0:1), а одержали победу в матче с Гибралтаром (2:1).

Удивительно, что получилось забить чехам. Но причиной такого гола могла стать как раз недооценка со стороны соперника. Выделить стоит другое — слаженную игру в защите. При огромном количестве атак от соперников удаётся не потерпеть разгромных поражений на протяжении более чем года.

Для сборной Хорватии, а точнее, для её атаки, это будет особенное испытание со взломом многослойной и глубокой обороны. Придётся проявить креатив и продемонстрировать мастерство. Предлагаем поставить на то, что гости выиграют с разницей в два или три мяча. Вряд ли они пропустят, учитывая такую опытную и талантливую оборону. Счёт может быть 2:0 или 3:0, но едва ли больше.