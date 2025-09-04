Россия — Иордания: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Россия — Иордания.

Ставка: сухая победа России за 2.27.

«Не обойдём стороной, конечно, и матч сборной России. Товарищеская игра против сборной Иордании нас ожидает на «Лукойл Арене» 4 сентября. Понятно, что у Карпина сейчас не очень здорово идут дела в клубной жизни, в сборной вроде бы всё более-менее нормально. Да, сборная прервала свою сухую серию и сыграла вничью с Нигерией 1:1 в «Лужниках», но в целом в обороне сборная играет достаточно неплохо.

Иордания — команда крепкая, вязкая, уже отобрались они на чемпионат мира. Не очень много они забивают, немного пропускают. Я думаю, что футбол будет достаточно плотный, особо разбежаться сборной России, наверное, иорданцы не дадут. Но если мы сыграем грамотно в обороне, если будут какие-то ошибки, наверное, Мотя Сафонов подтащит, думаю, что сборная России свой голик-другой, скорее всего, иорданцам забьёт. В обороне мы знаем требовательность Карпина: должны сыграть сконцентрированно и очень внимательно.

Мой прогноз на матч — дежурная, традиционная победа для сборной России и сухой матч, что также важно и с акцентом делает Валерий Карпин. Победа россиян всухую за 2.27», — приводит слова Генича «РБ Спорт».