Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Россия — Иордания: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Россия — Иордания: прогноз Константина Генича на товарищеский матч
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Россия — Иордания.

Ставка: сухая победа России за 2.27.

«Не обойдём стороной, конечно, и матч сборной России. Товарищеская игра против сборной Иордании нас ожидает на «Лукойл Арене» 4 сентября. Понятно, что у Карпина сейчас не очень здорово идут дела в клубной жизни, в сборной вроде бы всё более-менее нормально. Да, сборная прервала свою сухую серию и сыграла вничью с Нигерией 1:1 в «Лужниках», но в целом в обороне сборная играет достаточно неплохо.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иордания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Иордания — команда крепкая, вязкая, уже отобрались они на чемпионат мира. Не очень много они забивают, немного пропускают. Я думаю, что футбол будет достаточно плотный, особо разбежаться сборной России, наверное, иорданцы не дадут. Но если мы сыграем грамотно в обороне, если будут какие-то ошибки, наверное, Мотя Сафонов подтащит, думаю, что сборная России свой голик-другой, скорее всего, иорданцам забьёт. В обороне мы знаем требовательность Карпина: должны сыграть сконцентрированно и очень внимательно.

Мой прогноз на матч — дежурная, традиционная победа для сборной России и сухой матч, что также важно и с акцентом делает Валерий Карпин. Победа россиян всухую за 2.27», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Сборная России против участника ЧМ-2026, Казахстан и Нидерланды: экспресс на футбол
Сборная России против участника ЧМ-2026, Казахстан и Нидерланды: экспресс на футбол
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android