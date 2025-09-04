Нидерланды — Польша: прогноз Константина Генича на матч отбора ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Нидерланды — Польша.

Ставка: победа Нидерландов и ТБ 2.5 за 1.75.

«Очень любопытная группа G, где аж пять команд — Финляндия, Нидерланды, Польша, Литва и Мальта. И понятно, что, скорее всего, Нидерланды должны занять первое место в этой группе. Финляндия и Польша поборются за вторую строчку. Первый матч для сборной Нидерландов пройдёт на стадионе «Фейеноорда» в Роттердаме. И, конечно, на этом стадионе при сумасшедшей поддержке своих болельщиков сборная Нидерландов — фаворит любого матча, ну или почти всегда фаворит любого матча.

По-прежнему в сборную вызывается Мемфис Депай, хотя уже давно в Европе не играет. Есть Коди Гакпо, есть Рейндерс, есть де Йонг, недавно ставший ещё раз отцом. В общем, команда у Рональда Кумана подобрана и собрана очень и очень прилично.

У поляков есть большие проблемы, потому что нападающий сборной Роберт Левандовски с травмой. Он вернулся в состав сборной после того, как поменяли тренера, до этого были конфликты с предыдущим тренером. Сейчас новый — Ян Урбан. Крепкая команда у сборной Польши. Но Нидерланды, играющие дома, на мой взгляд, явно сильнее.

Можно взять победу Нидерландов через тотал больше 2.5 за 1.75. Нидерланды выиграют, забивать эта команда точно умеет и точно может. Либо же можно рассмотреть даже «индивидуальный тотал сборной Нидерландов больше 2.5» за 2.16. Но я бы всё-таки остановился на более приземлённом варианте», — приводит слова Генича «РБ Спорт».