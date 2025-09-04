Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Болгария — Испания: прогноз Константина Генича на игру отбора ЧМ-2026

Болгария — Испания: прогноз Константина Генича на игру отбора ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Болгария — Испания.

Ставка: тотал второго тайма больше 1.5 за 1.80.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 1-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Болгария
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Переключаемся на дела национальных команд. В Европе идет отборочный турнир к чемпионату мира 2026 года. Начинаем с поездки в Софию. Это группа Е, где сборная Болгарии будет принимать сборную Испании. Понятно, что здесь испанцы — явный фаворит. Не сказать, что болгары какими-то значительными успехами отмечаются в последнее время. Да, крепкая команда, да, есть футболисты, на которых стоит обратить внимание: тот же Десподов, хорошо нам знакомый Георги Миланов за сборную выступает. Но в целом, конечно, что болгарский футбол, что болгарская сборная последние годы не впечатляют так, чтобы за них зацепиться.

У испанцев, понятно, будет много изменений даже не по структуре, а по составу, потому что кто-то доезжает, кто-то не доезжает до сборной, у кого-то травмы. Остались вне заявки, вне состава Фабиан Руис из «ПСЖ», Гави, игрок «Барселоны». Однако состав всё равно очень приличный, очень крепкий и хорошо сложенный. Де ла Фуэнте давно работает с национальной командой. И я думаю, что у испанцев особых проблем в матче с Болгарией в Софии быть не должно. Если болгары ещё как-то подстроятся под сборную Испании в первом тайме, испанцы будут прощупывать соперника, то во втором тайме, когда уже наступит усталость, сборной Болгарии будет очень и очень сложно сдержать Испанию.

Мой прогноз — «тотал второго тайма больше 1.5» за 1.8. Я бы даже рассмотрел «второй тайм больше 1.5 исключительно сборной Испании» за коэффициент выше «двойки», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Болгария — Испания. Первая жертва Ламина Ямаля в квалификации ЧМ-2026
Болгария — Испания. Первая жертва Ламина Ямаля в квалификации ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android