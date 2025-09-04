Болгария — Испания: прогноз Константина Генича на игру отбора ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Болгария — Испания.

Ставка: тотал второго тайма больше 1.5 за 1.80.

«Переключаемся на дела национальных команд. В Европе идет отборочный турнир к чемпионату мира 2026 года. Начинаем с поездки в Софию. Это группа Е, где сборная Болгарии будет принимать сборную Испании. Понятно, что здесь испанцы — явный фаворит. Не сказать, что болгары какими-то значительными успехами отмечаются в последнее время. Да, крепкая команда, да, есть футболисты, на которых стоит обратить внимание: тот же Десподов, хорошо нам знакомый Георги Миланов за сборную выступает. Но в целом, конечно, что болгарский футбол, что болгарская сборная последние годы не впечатляют так, чтобы за них зацепиться.

У испанцев, понятно, будет много изменений даже не по структуре, а по составу, потому что кто-то доезжает, кто-то не доезжает до сборной, у кого-то травмы. Остались вне заявки, вне состава Фабиан Руис из «ПСЖ», Гави, игрок «Барселоны». Однако состав всё равно очень приличный, очень крепкий и хорошо сложенный. Де ла Фуэнте давно работает с национальной командой. И я думаю, что у испанцев особых проблем в матче с Болгарией в Софии быть не должно. Если болгары ещё как-то подстроятся под сборную Испании в первом тайме, испанцы будут прощупывать соперника, то во втором тайме, когда уже наступит усталость, сборной Болгарии будет очень и очень сложно сдержать Испанию.

Мой прогноз — «тотал второго тайма больше 1.5» за 1.8. Я бы даже рассмотрел «второй тайм больше 1.5 исключительно сборной Испании» за коэффициент выше «двойки», — приводит слова Генича «РБ Спорт».