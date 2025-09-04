Россия — Иордания: прогноз Владислава Радимова на товарищескую игру

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч Россия — Иордания.

Ставка: обе забьют за 1.92.

«Россия собирается практически в сильнейшем составе, а это означает, что команда действительно будет показывать очень хороший футбол. Мы это видим и в последних матчах сборной: качественные ребята с удовольствием приезжают.

Соперник — сборная Иордании, участник чемпионата мира на всякий случай. Даже несмотря на то, что состав участников довольно-таки расширен будет в следующем сезоне.

Я думаю, что наша сборная, естественно, победит. Наши забивают очень много в сильнейшем составе. Думаю, что вероятность этого ещё выше, поэтому прогнозирую голы сборной больше 2.5 во встрече. Это будет атакующий футбол. Но при этом сборная Иордании не так слаба и должна себя проявить в атаке. Иордания забьёт.

Поэтому концентрируемся на двух вариантах: «обе забьют» и победа России с форой (-1.5)», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».