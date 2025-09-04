Россия — Иордания: ставка Дмитрия Градиленко на контрольный матч

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на товарищеский матч Россия — Иордания.

Ставка: победа России и ТМ 4.5 за 1.76.

«В чемпионате пауза, а значит, нас ждут игры нашей национальной сборной. И первый матч состоится в Москве. Сборная Иордании, конечно же, не Бруней, Куба, Замбия, Вьетнам или Гренада, но и не Беларусь, Нигерия, Камерун и Сербия, с которыми наши парни играли до этого. Но всё же это участник ЧМ-2026.

В азиатской квалификации наш будущий соперник занял второе место, вслед за Южной Кореей, и получил путёвку в Америку. Кстати, Иордания сумела сыграть вничью с корейцами на выезде в марте этого года, матч закончился 1:1, но дома проиграла 0:2, это было чуть меньше года назад.

Соперник не слабый, ну и не сильный. Поэтому я совершенно не сомневаюсь в победе наших парней. 13 матчей без поражений, при трёх ничьих, — прекрасный результат, который должен продолжиться.

Победа сборной России и тотал голов в матче меньше 4.5 за 1.76 – это мой прогноз. Как я сказал выше, наши сильнее во всех компонентах игры. И в их победе я не сомневаюсь.

А то, что подстраховался и поставил планку в четыре гола, это предполагая большое количество замен минуте на 60-й и далее. Таким образом, будет много пауз и игра будет разбиваться на эпизоды, скорости упадут и гостям будет легче оказывать сопротивление», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».