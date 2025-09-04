Россия — Иордания: ставка Эльвина Керимова на товарищеский матч в Москве

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Россия — Иордания.

Ставка: победа России и ТБ 2.5 за 2.17.

«Россия против Иордании, товарищеский матч. Сборная Иордании впервые в своей истории вышла на чемпионат мира, и это историческое событие, действительно, для сборной, которая никогда не пробивалась на самый масштабный турнир на планете. Сборная Южной Кореи Иордании помогла, обыграв сборную Ирака.

Так что, очевидно, сборная Иордании – крепкая команда, но всё-таки, я думаю, если брать уровень исполнителей, конечно, сборная России должна обыгрывать соперника на своём поле. Да, игра товарищеская, но у сборной России других нет. У неё все товарищеские матчи – полуофициальные. Тут ещё и перед своими болельщиками.

Я думаю, что сборная России, как и в большинстве товарищеских матчей, должна одержать убедительную победу через «верх». Я возьму комбинированную ставку: «победа сборной России и тотал голов в матче больше 2.5» с коэффициентом 2.17», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».