Россия — Иордания: ставка Игоря Семшова на товарищескую игру 4 сентября

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на товарищеский матч Россия – Иордания.

Ставка: победа России с форой (-1.5) за 2.30.

«В рамках осенней серии товарищеских встреч сыграют подопечные Валерия Карпина и Джамала Селлами.

Сборная России продолжает набирать победный темп. В июньских матчах наша сборная сыграла вничью с Нигерией (1:1) и уверенно разгромила Беларусь (4:1), а до этого одержала восемь побед подряд с общим счётом 44:0. Особо стоит отметить эффективность в атаке: последний раз наша команда уходила с поля без забитых мячей в далеком ноябре 2022 года. По сравнению с июньскими встречами, главный тренер не вызвал Ярослава Гладышева, который оформил покер в последней очном матче со сборной Беларуси. Однако хозяева выйдут в оптимальном состоянии, укрепившись двумя креативными лидерами с опытом выступлений в Европе — Алексей Миранчук и Александр Головин уже готовятся выйти в старте на предстоящие встречи.

Иордания — крепкий азиатский орешек. В 2024 году пробилась в финал Кубка Азии, где обидно уступила Катару — 1:3, пропустив все мячи с пенальти. Июньские матчи квалификации чемпионата мира – 2026 иорданцы провели противоречиво. Уверенно переиграли сборную Омана в гостях 3:0 благодаря хет-трику Али Олвана. Однако дома минимально уступили сборной Ирака 0:1. Особенно был заметен Махмуд Аль-Марди, который в клубной карьере выдал удачный стартовый отрезок, забив один мяч и отдав передачу в двух встречах.

Несмотря на довольно крепкую сборную Иордании, подопечным Валерия Карпина не составит особого труда уверенно одолеть соперника. Ставим на победу хозяев с форой (-1.5) мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».