Россия — Иордания: ставка Александра Мостового на контрольную игру в Москве

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Россия — Иордания.

Ставка: победа России 3:0 за 9.50.

«Россия и Иордания проведут товарищеский матч 4 сентября. Возвращение нашей сборной, сыграют снова в Москве, на стадионе «Лукойл». Тут об интриге, само собой, речи не идёт. Уже несколько лет россияне не проигрывают, а во встречах с подобными оппонентами обычно команда забивает не менее трёх мячей.

В таких матчах всё зависит от двух факторов. Во-первых, состав, который был вызван тренерским штабом Валерия Карпина. Впрочем, каждый раз этот фактор не так важен, потому что игроки всегда в сборную приезжают топовые, по крайней мере, для российского чемпионата. Впрочем, на этот раз и из других лиг будут футболисты, тот же обладатель трофея Лиги чемпионов Матвей Сафонов, Александр Головин из «Монако», Алексей Миранчук из американской «Атланты». Но и из РПЛ звёзды будут – Кисляк, Глебов, Батраков, Баринов, Глушенков, Мостовой и другие

Второй фактор – уровень соперника. И тут, к сожалению, очень часто тоже о конкуренции речи не идёт. Беларусь, Замбия, Гренада, Сирия, Бруней – за год подопечные Карпина сыграли с этими оппонентами, каждому из которых забили как минимум четыре мяча, часто – больше. Единственный более или менее равный соперник для России был в позапрошлой встрече – Нигерия. Игра получилась конкурентной, пусть и наша сборная должна была побеждать. Итог – 1:1. Правда, нигерийцы не полностью основным составом ещё приехали.

Иордания, если смотреть на последние результаты, слабо выступает. У нее всего две победы в 10 играх. Хотя вот в отборе на ЧМ-2026 она добилась успеха, в группе финишировала второй, напрямую прошла в следующий этап, конкурировала с Ираком, уступила только Южной Корее. Также интересно, что Иордания прошлой зимой провела две товарищеские игры с «Зенитом», в обеих из которых не победила – 1:1 и 0:1.

Тут, кроме крупной победы России, и нечего ждать. Конечно, интересная ситуация складывается вокруг Валерия Карпина, тренера команды. С ним в новом сезоне московское «Динамо» показывает плохие результаты, редко выигрывает, идёт низко в таблице РПЛ. Однако я не думаю, что на эти матчи сборной эта ситуация сильно повлияет. Играют на поле футболисты, они будут биться за национальную команду, выступят уверенно, снова будут доминировать.

Ставлю тут на уверенную победу России со счётом 3:0 – котировка 9.50», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».