Болгария — Испания: ставка Игоря Семшова на отборочную встречу ЧМ-2026

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч чемпионата мира Болгария – Испания.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.11.

«В матче пятого тура квалификации к чемпионату мира — 2026 встретятся подопечные Илиана Илиева, который ещё нынешней весной подавал в отставку, но исполнительный комитет Болгарского футбольного союза оказал полную поддержку и оставил его на посту главного тренера, и Луиса де ла Фуэнте.

«Львы» не выходили в финальные стадии чемпионатов мира и Европы более 20 лет. Несмотря на увеличение количества участников, их шансы успешно пройти квалификацию изменились незначительно. Во всех матчах в 2025 году не одержали ни одной победы. Проблему хозяева предстоящей встречи испытывают как в обороне, так и в атаке. В атаке опасны в основном дальними ударами и стандартными положениями — все четыре гола, забитые в 2025 году, пришлись именно на такие эпизоды. Особо выделить можно форварда Александра Колева, который выступает за китайский «Наньтун», уверенно закрепившийся в середине турнирной таблице.

Испания безоговорочно будет лидером в этом матче. «Барселона» делегировала наибольшее количество игроков — сразу семь. По три футболиста получили вызов из «Атлетика» и «Арсенала», а по два — из мадридского «Реала», «Комо» и «Реала Сосьедад». «Красная фурия» теперь демонстрирует более прямолинейный и динамичный футбол, который отлично подходит главным талантам нового поколения, создавая опасные моменты у ворот соперников не только в позиционных атаках. Об этом свидетельствует тот факт, что за последние семь встреч испанцы забили не менее двух мячей в каждой встрече. Особо заметен своими действиями молодой Ламин Ямаль, который полезен как в стадии завершения, так и в стадии создания голевых моментов.

Игры с участием нынешней сборной Испании никогда не получаются «низовыми» и скучными. В предстоящем матче увидим голевую феерию испанской фурсиды. Прогноз — тотал больше 3.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».