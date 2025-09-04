Болгария — Испания: ставка Александра Мостового на игру отбора ЧМ-2026 в Софии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч отбора чемпионата мира Болгария — Испания.

Ставка: победа Испании 3:1 за 14.00.

«Квалификационный раунд чемпионата мира — 2026 стартует для Болгарии и Испании очным матчем. Фаворит тут очевиден, не думаю, что у «красной фурии» большие проблемы возникнут.

Испания остаётся одной из сильнейших команд не только Европы, но и мира. Да, команда, можно сказать, неудачно провела Лигу наций. С другой стороны, серебро – всё равно хороший результат, особенно для сборной, которая и предыдущий розыгрыш турнира выиграла, а также стала чемпионом Европы. Тем более в плей-офф ЛН «красная фурия», в общем-то, прошла сильных оппонентов – Нидерланды и Францию, в финале Португалии проиграли, но только в серии пенальти.

Болгария же неплохие результаты для своего уровня показывала за последний год. В Лиге наций она представляла Лигу С, но боролась в группе за повышение в классе, чего и добилась – второе место, в шести турах всего одно поражение, правда, ещё три ничьих. В стыковых матчах болгары играли с Ирландией, но уступили в обоих противостояниях – 1:2 оба раза. После этого сборная провела ещё два товарищеских матча, в которых не выиграла – 2:2 с Кипром и 4:0 с Грецией.

В общем, суммарно серия без побед у Болгарии насчитывает уже пять матчей. Если брать топовых оппонентов, то с ними давно коллектив не играл, что уж говорить про победы над ними. Испания тут должна выигрывать, состав у неё сильнейший, много молодых звёзд. Уверен в успехе действующего чемпиона Европы. Тем более это отбор на чемпионат мира, мотивация огромная, стартовать с неудачи нельзя», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».