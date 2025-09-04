Скидки
Нидерланды — Польша: ставка Александра Мостового на игру квалификации ЧМ-2026

Нидерланды — Польша: ставка Александра Мостового на игру квалификации ЧМ-2026
Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч отбора чемпионата мира Нидерланды — Польша.

Ставка: победа Нидерландов 2:0 за 6.00.

«Нидерланды и Польша встретятся в рамках отбора на чемпионат мира в США 2026 года. Фаворит в этой паре очевиден, голландцы легко наберут три очка, думаю.

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сейчас в их группе «летучий голландец» занимает только второе место. Его с семью очками опережает Финляндия. У команды Кумана же в активе шесть баллов. Тут важно отметить, что финны в этой квалификации провели уже четыре встречи, в отличие от Нидерландов, которые сыграли в двух матчах. В них сборная как раз сперва обыграла Финляндию (2:0), после чего ожидаемо разгромила Мальту (8:0).

Уровень команды Кумана очень высокий, она, конечно, считается фаворитом группы, должна выходить в финальный этап ЧМ. Неплохие результаты коллектив показывал на последних международных турнирах. На прошлом Евро он далеко прошёл, полгода назад в четвертьфинале Лиги наций едва Испанию не выбил, две равные игры у них были – 2:2 и 3:4.

Польша же явно имеет шанс побороться за выход на ЧМ хотя бы со второго места, которое гарантирует попадание в стыки. Вероятно, с Финляндией они за него и будут бороться – Литва и Мальта им не соперники. Правда, уже небольшие трудности у поляков возникли, они провели три матча в этом отборе, в которых как раз сперва одолели литовцев (1:0) и мальтийцев (2:0), а вот потом с финнами не справились – 1:2.

И да, в целом уровень Польши высокий. Но вот в последние годы результаты сборная показывает далеко не самые лучшие, есть кризис поколений, ещё и с тренерами проблемы. В прошлой Лиге наций «белые орлы» заняли четвёртое место в группе, не сумев навязать борьбу Шотландии, с Хорватией и Португалией ещё сложнее им было.

Результаты Польши в последние годы не впечатляют. Победы недавно у неё были над намного более слабыми оппонентами. Так что Нидерланды, являющиеся топ-командой, должны тут набирать свои три очка», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

