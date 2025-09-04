Болгария — Испания: ставка Романа Павлюченко на встречу отбора ЧМ-2026

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира — 2026 Болгария — Испания.

Ставка: победа Испании с форой (-2) за 1.65.

«Болгария примет на своём поле Испанию в рамках квалификационного матча чемпионата мира — 2026. Тут фаворит очевиден. «Красная фурия» — сильнейшая команда, она обязана обыгрывать болгар.

В их группе особой интриги в вопросе того, кто займёт первое место, я думаю, нет. Испания, если учитывать её заслуги, обязана финишировать первой. Хотя оппозиция у неё не настолько лёгкая. Турция и Грузия ещё на Евро-2024 запомнились своими выступлениями. Сейчас они, вероятно, будут бороться за второе место. Но «под шумок», шансы, может быть, появятся и у болгар, которые могут воспользоваться потерями очков у турок и грузин. Однако я в такой вариант не очень сильно верю.

Болгария идёт сейчас на серии без побед из пяти игр. Началась она ещё с группового раунда Лиги наций. В целом неплохо его провела сборная, финишировала второй уверенно. Хотя и соперники у неё были не самые сложные – Беларусь, Северная Ирландия и Люксембург. Болгары в итоге участвовали в стыковых матчах с Ирландией, которую одолеть не смогли – 1:2 оба раза. Затем ещё и в двух товарищеских встречах потерпел неудачу коллектив – 2:2 с Кипром и 0:4 — с Грецией.

Ну а Испания в особом представлении не нуждается. Лучшая команда Европы на данный момент, это доказал Евро-2024 год назад. Да, после этого в Лиге наций сборная не добилась успеха, пусть и дошла до финала, но уступила там Португалии в близком матче, ещё и в серии пенальти. Однако Лигу наций до этого «Красная фурия» выигрывала, так что у неё два европейских трофея в активе из трёх за последние годы. Состав у команды де ла Фуэнте сильнейший, во всех линиях звёзды есть.

Да, в этой встрече с не самым сложным оппонентом по группе Испания может сыграть смешанным составом. Тем более европейский клубный сезон только стартовал, не все футболисты готовы на 100%. Но даже в таких условиях у болгар тут шансов нет, я уверен», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».