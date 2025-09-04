Словакия — Германия: ставка Эльвина Керимова на игру квалификации чемпионата мира

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Словакия — Германия.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

«Словакия против Германии, отбор к чемпионату мира. Сборная Словакии – крепкая команда, которая и на крупные турниры отбирается, на Евро, например, обладающая приличным составом, организованная, дисциплинированная команда и способная создавать проблемы топ-сборным.

Сборная Германии, естественно, в большинстве своих матчей, в которых она вообще играет, она фаворит, особенно если это касается не финальных стадий отборочных циклов. Сборная Германии – одна из самых сильных играющих команд на планете, из сборных, если смотреть. Она играет от себя, первым номером в атаку. Это как клубная команда, играет в сложный футбол. Юлиан Нагельсман – один из лучших тренеров мира, и у него, конечно, непростая задача.

На последнем домашнем Евро, мы помним, немцы улетели от испанцев со скандалом, из-за странного судейского решения не назначить пенальти за руку Кукурельи. В общем, немцы, естественно, фавориты.

Я думаю, что в какой-то момент могут у немцев возникнуть проблемы в матче со словаками, но в целом они должны сыграть результативно. У Германии, может быть, есть вопросы по позиции центрфорварда, но в целом атака сильная. Там все могут забивать, все игроки группы атаки. Плюс, игра выстроенная, и они вскрывать оборону умеют, по-разному могут это делать.

Я здесь даже в исход не полезу. Я просто возьму «верх», тотал. Я думаю, голы должны быть. Мы вправе их ждать. Так что я возьму «тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.70», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».