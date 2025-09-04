Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Словакия — Германия: ставка Эльвина Керимова на игру квалификации чемпионата мира

Словакия — Германия: ставка Эльвина Керимова на игру квалификации чемпионата мира
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Словакия — Германия.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

«Словакия против Германии, отбор к чемпионату мира. Сборная Словакии – крепкая команда, которая и на крупные турниры отбирается, на Евро, например, обладающая приличным составом, организованная, дисциплинированная команда и способная создавать проблемы топ-сборным.

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 1-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Словакия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Германии, естественно, в большинстве своих матчей, в которых она вообще играет, она фаворит, особенно если это касается не финальных стадий отборочных циклов. Сборная Германии – одна из самых сильных играющих команд на планете, из сборных, если смотреть. Она играет от себя, первым номером в атаку. Это как клубная команда, играет в сложный футбол. Юлиан Нагельсман – один из лучших тренеров мира, и у него, конечно, непростая задача.

На последнем домашнем Евро, мы помним, немцы улетели от испанцев со скандалом, из-за странного судейского решения не назначить пенальти за руку Кукурельи. В общем, немцы, естественно, фавориты.

Я думаю, что в какой-то момент могут у немцев возникнуть проблемы в матче со словаками, но в целом они должны сыграть результативно. У Германии, может быть, есть вопросы по позиции центрфорварда, но в целом атака сильная. Там все могут забивать, все игроки группы атаки. Плюс, игра выстроенная, и они вскрывать оборону умеют, по-разному могут это делать.

Я здесь даже в исход не полезу. Я просто возьму «верх», тотал. Я думаю, голы должны быть. Мы вправе их ждать. Так что я возьму «тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.70», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Словакия — Германия. Демонстрация силы от немцев
Словакия — Германия. Демонстрация силы от немцев
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android