Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Аргентина — Венесуэла: ставка Эльвина Керимова на игру отбора ЧМ-2026 5 сентября

Аргентина — Венесуэла: ставка Эльвина Керимова на игру отбора ЧМ-2026 5 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Аргентина — Венесуэла.

Ставка: победа Аргентины и ТМ 3.5 за 2.02.

«Аргентина против Венесуэлы, квалификация первенства планеты в США. Аргентина успешно проводит отбор. Она сыграет на турнире. Аргентина лидирует в южноамериканской зоне. Команда, как мы видим, по игре после чемпионата мира победного, после победной Копы, даже двух подряд, слабее не стала. Также она одна из самых дисциплинированных организованных команд. У Скалони команда, которая старается по-прежнему подстраиваться под свою главную звезду, Лионеля Месси. Аргентина – хорошо защищающаяся сборная, по-прежнему ей сложно забить, при этом свои моменты она всегда найдёт.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 02:30 МСК
Аргентина
Не начался
Венесуэла
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И вот домашняя игра с Венесуэлой, которая идёт на седьмом месте в отборе, а по новому формату после увеличения квот на чемпионат мира седьмое место может стать проходным, однако оно такое, промежуточное. Скорее, это не прямая путёвка, это возможность сыграть стыковые матчи, интерконтинентальные стыки, за попадание на чемпионат мира.

Так вот, Венесуэла на этом седьмом месте. Она отстаёт от Колумбии на четыре очка. Колумбия идёт чуть выше на одно место и опережает Боливию на одно. Так что Венесуэла себе ещё ничего не гарантировала, но на чемпионат мира она реально попасть может.

Понятно, что с Аргентиной ей будет очень тяжело. Венесуэльцы будут стараться действовать надёжно в защите, однако я думаю, что всё-таки Аргентина своё возьмёт. Я возьму комбинированную ставку по классике. Аргентина со Скалони очень любит выигрывать не очень результативно, 1:0, 2:0, например. С моей ставкой может даже пройти счёт 2:1. Я возьму победу Аргентины и тотал голов в матче меньше 3.5 с коэффициентом 2.02», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android