Аргентина — Венесуэла: ставка Эльвина Керимова на игру отбора ЧМ-2026 5 сентября

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Аргентина — Венесуэла.

Ставка: победа Аргентины и ТМ 3.5 за 2.02.

«Аргентина против Венесуэлы, квалификация первенства планеты в США. Аргентина успешно проводит отбор. Она сыграет на турнире. Аргентина лидирует в южноамериканской зоне. Команда, как мы видим, по игре после чемпионата мира победного, после победной Копы, даже двух подряд, слабее не стала. Также она одна из самых дисциплинированных организованных команд. У Скалони команда, которая старается по-прежнему подстраиваться под свою главную звезду, Лионеля Месси. Аргентина – хорошо защищающаяся сборная, по-прежнему ей сложно забить, при этом свои моменты она всегда найдёт.

И вот домашняя игра с Венесуэлой, которая идёт на седьмом месте в отборе, а по новому формату после увеличения квот на чемпионат мира седьмое место может стать проходным, однако оно такое, промежуточное. Скорее, это не прямая путёвка, это возможность сыграть стыковые матчи, интерконтинентальные стыки, за попадание на чемпионат мира.

Так вот, Венесуэла на этом седьмом месте. Она отстаёт от Колумбии на четыре очка. Колумбия идёт чуть выше на одно место и опережает Боливию на одно. Так что Венесуэла себе ещё ничего не гарантировала, но на чемпионат мира она реально попасть может.

Понятно, что с Аргентиной ей будет очень тяжело. Венесуэльцы будут стараться действовать надёжно в защите, однако я думаю, что всё-таки Аргентина своё возьмёт. Я возьму комбинированную ставку по классике. Аргентина со Скалони очень любит выигрывать не очень результативно, 1:0, 2:0, например. С моей ставкой может даже пройти счёт 2:1. Я возьму победу Аргентины и тотал голов в матче меньше 3.5 с коэффициентом 2.02», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».