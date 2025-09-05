«Локомотив» — «Трактор»: прогноз на матч в Ярославле

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Кубка Открытия КХЛ «Локомотив» — «Трактор».

Ставка: «Локомотив» не проиграет + тотал меньше 5.5 гола за 1.90.

В начале сезона логично ждать аккуратный старт с ценностью первого гола и большим значением спецбригад. Ярославцы постараются сушить среднюю зону и разгонять переходы через первое касание. Челябинцы, вероятно, будут настаивать на силе в бортовой борьбе и бросках с трафиком. В таком ключе повышается шанс «низового» тотала с возможными «качелями» в концовке. Так было в плей-офф, так работают тренеры.

Прогноз будет следующий. Ярославский «Локомотив» под руководством Боба Хартли будет ближе к титулу Кубка Открытия за счёт домашнего преимущества и структуры. Базовый вариант для ставки — «Локомотив» не проиграет при тотале меньше 5.5 шайбы. Для смелых — победа хозяев в основное время в один гол. Ожидаемый счёт — 2:1 или 3:2.