Россия — Иордания: получи фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ

4 сентября сборная России проведёт товарищеский матч против Иордании. Стартовый свисток на московской «Лукойл-Арене» прозвучит в 20:00 мск.

Летом сборная России провела два поединка в начале июня. Сначала коллектив Валерия Карпина в домашнем матче разошёлся миром с командой Нигерии. Таким образом, прервалась победная серия россиян, состоявшая из восьми матчей подряд. Затем сборная отправилась на выезд в Беларусь, где сумела добиться победы, разгромив хозяев поля со счётом 4:1.

На сентябрьские матчи Валерий Карпин вызвал 30 футболистов. В составе национальной команды нашлось место трём игрокам, выступающим в зарубежных чемпионатах. Сборной помогут голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук и хавбек «Монако» Александр Головин. Самой малочисленной позицией стало нападение. В линию атаки заявлены лишь трое игроков: Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА) и Иван Сергеев («Динамо»).

Главный тренер российской сборной настроен на предстоящий матч позитивно и поделился ожиданиями от игры. «Скорее будем отталкиваться от собственных планов, и, что важнее, – от состояния наших игроков. Стиль соперников, естественно, изучим, расскажем о нём футболистам и учтём при подготовке», — заявил Карпин.

Иордания впервые в своей истории квалифицировалась на ЧМ, став первой арабской командой, получившей место на турнире в 2026 году. Россия ранее ни разу не играла с данной командой.

Следующий матч сборная России проведёт 7 сентября на выезде против Катара.

