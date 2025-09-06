Названы шансы сборной Армении в матче с Португалией

6 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Армения и Португалия. Встреча состоится на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване (Армения). Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают явными фаворитами гостей. Поставить на победу сборной Португалии можно с коэффициентом 1.19.

Шансы сборной Армении оценили в 23.00. Ничья идёт с коэффициентом 8.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.65.