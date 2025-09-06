Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы сборной Армении в матче с Португалией

Названы шансы сборной Армении в матче с Португалией
Комментарии

6 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Армения и Португалия. Встреча состоится на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване (Армения). Начало — в 19:00 мск.

Материалы по теме
Армения — Португалия. Шедевров от Роналду ждут даже соперники
Армения — Португалия. Шедевров от Роналду ждут даже соперники

Букмекеры в своих прогнозах считают явными фаворитами гостей. Поставить на победу сборной Португалии можно с коэффициентом 1.19.

Шансы сборной Армении оценили в 23.00. Ничья идёт с коэффициентом 8.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.65.

Материалы по теме
Хартли, Никитин, Ларионов — кто выиграет Кубок Гагарина? Чего ждать от нового сезона КХЛ
Хартли, Никитин, Ларионов — кто выиграет Кубок Гагарина? Чего ждать от нового сезона КХЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android