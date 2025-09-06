Армения — Португалия: прогноз на игру в Ереване

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Армения — Португалия.

Ставка: Португалия победит + тотал больше 3.5 гола за 2.25.

Всего четырёх матчей хватило сборной Армении, чтобы понять — Джон вант Схип не тот тренер, который сможет помочь. С ним стало ещё хуже — два поражения в стыковых матчах с Грузией в Лиге наций за повышение в Лигу В (0:3 и 1:6). В товарищеской встрече был унизительный разгром от Косова (2:5) и ничья с Черногорией (2:2). Теперь выправить ситуацию и пройти отбор на ЧМ-2026 предстоит новому тренеру — Егише Меликяну, который дважды становился чемпионом Армении во главе «Пюника».

С 2007 года португальцы встречались с армянами четыре раза и никогда не проигрывали. Роналду не забивал только в одной из этих встреч, а в общем положил в ворота соперника пять мячей. К предстоящей игре он подходит с результативной серией из 10 матчей, включая клуб и сборную. Только в одной из них он не забивал, но сделал голевой пас.

Можно взять ставку на гол Роналду с коэффициентом 1.50, но основной прогноз будет на победу Португалии через тотал больше 3.5 мяча за 2.25. Пока непонятно, что будет делать новый тренер сборной Армении, но факт — всё изменить за короткий срок у него не получится. Как минимум три мяча его подопечные должны пропускать, но и сами могут размочить счёт. Почему бы нет?