«Локомотив» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка открытия КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» — «Трактор».

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 5.5 за 4.50.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Трактор» без Кравцова, Шабанова, Робинсона, Ткачева и Фукале — это уже совсем не серебряный «Трактор». Он слабее хотя бы потому, что не такой сыгранный, а новички вроде Ливо не работают с командой ещё и месяца. В противостоянии с чемпионской ярославской машиной этот фактор точно станет одним из решающих.

К тому же «Локомотив» будет выкладываться в полную силу. Матч дома, игрокам нужно показывать новому тренеру товар лицом. Не забывайте также о прошлом сезоне — начав его с победы в Кубке Открытия, «Локомотив» закончил победой в Кубке Гагарина. Хорошая примета, которую хозяева наверняка постараются повторить.

Победа ярославцев будет не только с уверенной разницей, но и со зрелищным тоталом больше пяти шайб. В обойме «Трактора» всего шесть защитников, новый вратарь из Северной Америки ничего не знает о нашей лиге. Неслучайно челябинцы много пропускали на предсезонке. Под давлением разноплановой мощной атаки «Локомотива» они тоже сломаются», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

