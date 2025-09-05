«Локомотив» — «Трактор»: ставка Анатолия Емелина на стартовый матч сезона КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Трактор».
Ставка: победа «Трактора» и ТБ 5.5 за 9.10.
«Статистика говорит, что в семи последних матчах на Кубок Открытия действующие чемпионы КХЛ проиграли пять раз. Сегодня, есть ощущение, обладатель Кубка Гагарина тоже будет побеждён. Есть несколько причин поставить на «Трактор».
Во-первых, у «Локомотива» похуже игровые кондиции. Тут чистые законы биологии. Кто позже закончил прошлый сезон – тот позже вышел из отпуска. Кто позже вышел из отпуска – позже приходит в норму. Показательно, что предсезонные поражения с 0 забитых шайб случились у ярославцев не только в матче с «Авангардом», но и в игре с «Северсталью». Во-вторых, у игроков «Трактора» будет получше с мотивацией и настроем. Старожилы хотят взять мини-реванш за весенний финал, новички – проявить себя и почувствовать уверенность. Тогда как среди хозяев нет таких, которые хотели бы что-то кому-то доказать именно в матче открытия. В-третьих, Хартли не был в России три года, а Гру весной разобрал сильные и слабые стороны «Локомотива» от «а» до «я». Козырь в виде тренерской предматчевой работы – на стороне гостей.
Так что советовал бы выбирать победу «Трактора», причём точно с тоталом больше пяти шайб. Челябинцы на предсезонке выглядят весело, помногу забивая и пропуская. А ярославцы после ухода Никитина чисто подсознательно перестанут бояться ошибиться в обороне, и эта расслабленность может сыграть на руку сопернику», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».