«Локомотив» — «Трактор»: ставка Анатолия Емелина на стартовый матч сезона КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» и ТБ 5.5 за 9.10.

«Статистика говорит, что в семи последних матчах на Кубок Открытия действующие чемпионы КХЛ проиграли пять раз. Сегодня, есть ощущение, обладатель Кубка Гагарина тоже будет побеждён. Есть несколько причин поставить на «Трактор».

05 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Трактор Челябинск

Во-первых, у «Локомотива» похуже игровые кондиции. Тут чистые законы биологии. Кто позже закончил прошлый сезон – тот позже вышел из отпуска. Кто позже вышел из отпуска – позже приходит в норму. Показательно, что предсезонные поражения с 0 забитых шайб случились у ярославцев не только в матче с «Авангардом», но и в игре с «Северсталью». Во-вторых, у игроков «Трактора» будет получше с мотивацией и настроем. Старожилы хотят взять мини-реванш за весенний финал, новички – проявить себя и почувствовать уверенность. Тогда как среди хозяев нет таких, которые хотели бы что-то кому-то доказать именно в матче открытия. В-третьих, Хартли не был в России три года, а Гру весной разобрал сильные и слабые стороны «Локомотива» от «а» до «я». Козырь в виде тренерской предматчевой работы – на стороне гостей.

Так что советовал бы выбирать победу «Трактора», причём точно с тоталом больше пяти шайб. Челябинцы на предсезонке выглядят весело, помногу забивая и пропуская. А ярославцы после ухода Никитина чисто подсознательно перестанут бояться ошибиться в обороне, и эта расслабленность может сыграть на руку сопернику», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».