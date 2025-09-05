«Локомотив» — «Трактор»: прогноз Андрея Юртаева на игру КХЛ 4 сентября

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Трактор».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.00.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Это матч за Кубок Открытия, то, чего мы все с нетерпением ждём уже в самое ближайшее время. Я не предвижу здесь какой-то феерии и большого количества заброшенных шайб. «Локомотив» что при Никитине, что теперь, при Хартли, вряд ли сразу станет играть в суперрезультативный хоккей. На предсезонке мы видели, что в матчах в Омске и в товарищеских встречах «Локомотив» мало пропускал, но и много не забивал. Это абсолютно нормально, и, если учесть, что этот матч является продолжением подготовки, вряд ли стоит ждать резких изменений.

«Трактор». Да, была результативная перестрелка с «Амуром», но в целом, несмотря на глубину нападения, команда пока тоже не показала много в атаке. К тому же Ливо будет пропускать первый матч, на Кубке Открытия его точно не будет. Поэтому и здесь я не жду результативной игры.

Первые матчи сезона, сентябрьские, всегда похожи на продолжение предсезонки. Думаю, и в этот раз будет упорная, но не очень результативная игра. Хочу взять ТМ 4.5. Что-то вроде 2:1 вполне реально», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».