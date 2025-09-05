Скидки
Главная Ставки Новости

КХЛ-2025/2026. Прогноз Виталия Славина на победителя Кубка Гагарина

Комментарии

Журналист Виталий Славин дал прогноз на победителя Кубка Гагарина — 2026.

Ставка: победа «Металлурга» за 13.00.

«Я поражён тем, насколько букмекеры не верят в магнитогорский «Металлург». Трудно поверить, но на его победу в Кубке Гагарина дают коэффициент 13.00! Мне кажется, что эта ставка может вполне сыграть.

Я «Магнитку» изначально ставлю среди фаворитов. Состав команды не ослаб, даже усилился – взяли Ткачёва, Толчинского. У «Металлурга» будет высочайшая мотивация после провального сезона – доказать, что они не случайно стали в позапрошлом сезоне чемпионами КХЛ», — приводит слова Славина «РБ Спорт».

