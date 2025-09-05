Скидки
КХЛ-2025/2026. Прогноз Павла Лысенкова на победителя Восточной конференции
Журналист Павел Лысенков дал прогноз на победителя Восточной конференции КХЛ в сезоне-2025/2026.

Ставка: победа «Металлурга» за 6.50.

«Поговорим о том, кто может выиграть Восточную конференцию в КХЛ.

На победу «Ак Барса» дают коэффициент 5.0. Яшкин и Барабанов — два лидера, которые должны решать в нападении, да и целом подбор игроков в команде хороший. При этом я не вижу, что казанцы будут главным фаворитом в борьбе за первое место на Востоке. Да, команда, скорее всего, будет в топ-4, но не на первом месте.

Есть хороший вариант, что «Магнитка» будет на первом месте. За это дают коэффициент 6.50. Я вполне себе могу это представить. Не так давно она уже была первой, плюс мне нравится концепция этого клуба. Там собраны шустрые форварды, очень хороший вратарь Набоков, хороший подбор защитников. Думаю, что она вполне может быть первой, можно рискнуть», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».

Тренеры-канадцы, много борьбы и праздник хоккея: матч открытия КХЛ «Локомотив» — «Трактор»
