Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Греция — Беларусь: ставка Дмитрия Градиленко на матч отбора ЧМ-2026

Греция — Беларусь: ставка Дмитрия Градиленко на матч отбора ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч отбора на чемпионат мира Греция — Беларусь.

Ставка: победа Беларуси с форой (+2) за 1.70.

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 1-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Греция
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Отборочный турнир чемпионата мира, группа С, в которой борьбу за одну путёвку будут вести Греция и Беларусь (именно на этот матч я буду давать прогноз) и Шотландия с Данией. Только первое место даёт право напрямую быть участником ЧМ-2026, а второе место позволяет продолжить борьбу в плей-офф за попадание на мировой футбольный форум.

Греция против Беларуси. Явный фаворит, конечно же, греки. Но сборная Беларуси не настолько слаба, как кажется. Более 65% игроков, приглашённых на сбор, выступают на пределами своей страны. Поэтому лёгкой победы хозяевам ждать не приходится. Тем более что многие футболисты хозяев еще не в 100% готовности. Сезон в Европе только начался.

Как раз таки это и заставляет меня выбрать следующее пари: фора (+2) на Беларусь за 1.70», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android