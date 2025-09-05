Греция — Беларусь: ставка Дмитрия Градиленко на матч отбора ЧМ-2026

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч отбора на чемпионат мира Греция — Беларусь.

Ставка: победа Беларуси с форой (+2) за 1.70.

«Отборочный турнир чемпионата мира, группа С, в которой борьбу за одну путёвку будут вести Греция и Беларусь (именно на этот матч я буду давать прогноз) и Шотландия с Данией. Только первое место даёт право напрямую быть участником ЧМ-2026, а второе место позволяет продолжить борьбу в плей-офф за попадание на мировой футбольный форум.

Греция против Беларуси. Явный фаворит, конечно же, греки. Но сборная Беларуси не настолько слаба, как кажется. Более 65% игроков, приглашённых на сбор, выступают на пределами своей страны. Поэтому лёгкой победы хозяевам ждать не приходится. Тем более что многие футболисты хозяев еще не в 100% готовности. Сезон в Европе только начался.

Как раз таки это и заставляет меня выбрать следующее пари: фора (+2) на Беларусь за 1.70», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».