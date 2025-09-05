Италия — Эстония: ставка Романа Павлюченко на матч квалификации ЧМ-2026

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч отбора чемпионата мира Италия — Эстония.

Ставка: победа Италии с форой (-2.5) за 1.80.

«Италия сыграет с Эстонией в рамках отбора на чемпионат мира, который пройдёт следующим летом в США. Для хозяев поля это будет первая игра под руководством нового тренера Гаттузо. Не думаю, что это сильно повлияет на результат — у эстонцев шансов даже на ничью почти нет.

Италия — главный фаворит группы I отбора на ЧМ-2026. Других топовых команд в соперниках у неё нет. Хотя, очевидно, Норвегия и Израиль так просто первое место итальянцам не отдадут. Собственно, они сейчас и опережают «лазурную команду» в таблице. Но у обеих сборных больше матчей в активе.

Италия же провела всего две игры пока, в одной из которых ещё и уступила — 0:3 как раз от норвежцев. Во втором матче коллектив уже одолел Молдавию (2:0). Сейчас с тремя очками команда идёт на третьем месте, ещё ничего для неё не потеряно, впереди много игр. Однако слабый старт в квалификации, а также вылет из Лиги наций на стадии четвертьфинала подтолкнули руководство сборной сменить тренера — вместо опытного Спаллетти пришёл относительно молодой Гаттузо. Посмотрим, как с ним будет выступать коллектив, но состав у него в любом случае остаётся очень сильным.

Про Эстонию же сказать особо нечего. Само собой, говорить о её борьбе за топ-2 в группе не приходится. Да, в активе команды столько же очков, сколько и у Италии — тоже три. Но набрал их коллектив в четырёх матчах, а не в двух, как его оппонент. Эстонцы в одном из туров обыграли Молдавию (3:2), в трёх остальных встречах они уступили.

Так что тут всё сразу понятно. Италия выиграет, вопрос — с каким отрывом в счёте? Думаю, всё же будет разгром. Уровень соперника сильно ниже, плюс пришёл новый тренер, который постарается «пошуметь» в первом для себя матче», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».