Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Италия — Эстония: ставка Романа Павлюченко на матч квалификации ЧМ-2026

Италия — Эстония: ставка Романа Павлюченко на матч квалификации ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч отбора чемпионата мира Италия — Эстония.

Ставка: победа Италии с форой (-2.5) за 1.80.

«Италия сыграет с Эстонией в рамках отбора на чемпионат мира, который пройдёт следующим летом в США. Для хозяев поля это будет первая игра под руководством нового тренера Гаттузо. Не думаю, что это сильно повлияет на результат — у эстонцев шансов даже на ничью почти нет.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 5-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Эстония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Италия — главный фаворит группы I отбора на ЧМ-2026. Других топовых команд в соперниках у неё нет. Хотя, очевидно, Норвегия и Израиль так просто первое место итальянцам не отдадут. Собственно, они сейчас и опережают «лазурную команду» в таблице. Но у обеих сборных больше матчей в активе.

Италия же провела всего две игры пока, в одной из которых ещё и уступила — 0:3 как раз от норвежцев. Во втором матче коллектив уже одолел Молдавию (2:0). Сейчас с тремя очками команда идёт на третьем месте, ещё ничего для неё не потеряно, впереди много игр. Однако слабый старт в квалификации, а также вылет из Лиги наций на стадии четвертьфинала подтолкнули руководство сборной сменить тренера — вместо опытного Спаллетти пришёл относительно молодой Гаттузо. Посмотрим, как с ним будет выступать коллектив, но состав у него в любом случае остаётся очень сильным.

Про Эстонию же сказать особо нечего. Само собой, говорить о её борьбе за топ-2 в группе не приходится. Да, в активе команды столько же очков, сколько и у Италии — тоже три. Но набрал их коллектив в четырёх матчах, а не в двух, как его оппонент. Эстонцы в одном из туров обыграли Молдавию (3:2), в трёх остальных встречах они уступили.

Так что тут всё сразу понятно. Италия выиграет, вопрос — с каким отрывом в счёте? Думаю, всё же будет разгром. Уровень соперника сильно ниже, плюс пришёл новый тренер, который постарается «пошуметь» в первом для себя матче», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Италия — Эстония. Дебют Дженнаро Гаттузо ознаменуется разгромом
Италия — Эстония. Дебют Дженнаро Гаттузо ознаменуется разгромом
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android