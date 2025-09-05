Греция — Беларусь: ставка Романа Павлюченко на встречу отбора ЧМ-2026

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Греция — Беларусь.

Ставка: победа Греции и ТМ 3.5 за 2.30.

«Греция против Беларуси в рамках отборочного матча чемпионата мира 2026 года. Жду тут борьбы, но всё же небольшое предпочтение отдаю хозяевам поля.

Группа у них интересная, я бы сказал, очевидного фаворита нет, как и аутсайдера. Топовых сборных у них нет — помимо Греции с Беларусью, есть ещё Шотландия и Дания. Все они имеют шанс на финиш в топ-2, даже белорусы, которые, может быть, по статусу всё-таки ниже всех.

Но у Беларуси похожая ситуация была год назад в групповом раунде Лиги наций. В квартете соперники были схожие по уровню — Северная Ирландия, Болгария. Люксембург всем им уступал, в итоге он и финишировал последним. А белорусы до последнего боролись за топ-2, в итоге финишировали третьими, пару очков уступив болгарам. За все шесть туров сборная проиграла всего один раз, правда, и победа была одна. В основном она играла вничью.

Греция в ЛН как раз в своём квартете финишировала второй. И это при том, что все соперники были сильными, особенно Англия, занявшая первое место. Но греки уступили ей только по дополнительным параметрам, близки они были к финишу на первой строчке. С Ирландией и Финляндией команда смогла справиться, оторвалась от них по очкам.

Греция в итоге вышла в стыковые матчи за право повышения в классе, чего она и смогла добиться. В двух встречах команда переиграла Шотландию — 0:1 и 3:0. После этого греки ещё два товарищеских матча провели, в которых забили по четыре мяча — 4:1 со Словакией и 4:0 с Болгарией.

У Беларуси же тоже несколько последних товарищеских игр были результативными, был счёт 4:1, правда, не в её пользу — проигрыш сборной России. До этого в трёх матчах белорусы побеждали — 4:1 с Казахстаном, 2:0 с Азербайджаном и 5:0 с Таджикистаном.

В общем, я бы так легко гостей тут со счетов не скидывал. Они за последний год показали, что способны бороться с оппонентами, которые немного превосходят их в уровне, в Лиге наций себя хорошо показали. Тут Греция всё же выиграет, но не с большим отрывом в счёте», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».