Италия — Эстония: ставка Александра Мостового на отборочную игру ЧМ-2026

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч отбора чемпионата мира Италия — Эстония.

Ставка: победа Италии 3:0 за 6.50.

«В рамках отбора на чемпионат мира сойдутся Италия и Эстония. Тут интриги не вижу, «лазурная команда» выиграет с отрывом в счёте.

Италия не лучшие результаты показывала в последнее время. Команда шла на серии без побед из четырёх игр. С другой стороны, почти все встречи она провела против сильных оппонентов. Три игры пришлись на Лигу наций. Сперва групповой этап подопечные Спаллетти завершили проигрышем Франции, к слову, первым за шесть туров (1:3). После этого в четвертьфинале итальянцы не смогли пройти Германию, но матчи были конкурентными — 1:2 и 3:3.

Четвёртая неудача уже произошла в рамках отбора на ЧМ-2026 — 0:3 от Норвегии с Холандом и Эдегором в составе. Прервалась серия игрой с Молдавией, 2:0. И руководство сборной не устроили такие результаты. Отправили в отставку Спаллетти, поставив на его место Гаттузо. Для ещё молодого специалиста матчи в сентябре станут первыми во главе национальной команды.

И да, пока, если просто смотреть на место «лазурной команды» в таблице, а также на количество очков, кажется, у неё всё плохо, есть риск пропустить ещё один международный турнир. С другой стороны, Италия провела в группе меньше всех матчей — всего два. Да, лидирующая Норвегия отрывается от неё на девять очков, но у неё и четыре игры в активе уже. Так что ничего для команды Гаттузо ещё не потеряно.

Собственно, у Эстонии в активе те же три очка, но игр она провела уже четыре, в отличие от своего оппонента. Единственные очки команда набрала в матче с Молдавией, с которой они явно будут бороться за финиш на четвёртой строчке. В остальных противостояниях эстонцы уступали — 1:2 и 1:3 от Израиля, 0:1 от Норвегии.

Долго тут рассуждать о шансах соперников не вижу смысла. Италия обязана выигрывать, много забивать. Оппонент намного слабее. Плюс у «лазурной команды» ещё и тренер сменился. Жду, что футболисты будут заряжены», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».