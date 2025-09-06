Ирландия — Венгрия: букмекеры оценили шансы команд

6 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира ЧМ-2026, в котором сыграют Ирландия и Венгрия. Встреча состоится на стадионе «Авива» в Дублине. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу сборной Ирландии можно с коэффициентом 2.75. Шансы сборной Венгрии оценили в 2.85. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.00.