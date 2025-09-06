Ирландия — Венгрия: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Ирландия — Венгрия.

Ставка: ничья за 3.10.

Сборная Ирландии растёт, пусть и медленными темпами, но прогресс заметен. Через стыковые матчи Лиги наций она поднялась в Лигу В, дважды обыграв Болгарию с одинаковым счётом 2:1. А в июне сыграла вничью в двух товарищеских встречах — с Сенегалом (1:1) и Люксембургом (0:0). В отборе на ЧМ-2026 теоретически ей предстоит бороться за второе место с Венгрией и Арменией.

Венгрия тоже не скупа на таланты, но в последнее время выглядит очень плохо. Особенно если сравнивать с тем, что она вытворяла в 2022-2023 годах. Однако на Евро-2024 даже не вышла из группы с Швейцарией, Шотландией и Германией, а в прошлом розыгрыше Лиги наций вылетела из Лиги А, добыв одну победы в шести играх группового этапа и проиграв в стыковых матчах Турции (1:3 и 0:3).

В июньских товарищеских встречах тоже беда. Венгры уступили Швеции (0:2) и с трудом победили Азербайджан (2:1). Несмотря на это, федерация доверяет Марко Росси и считает, что он сможет вывести местную сборную на ЧМ-2026. Группа плотная, будет непросто.

Букмекеры недаром не могут определиться с фаворитом. В этом матче очень близка ничья. На неё и поставим за 3.10. Ирландия полнится талантами, но на всё нужно время. У Венгрии очень слабые результаты в последних матчах, однако есть мотивация всё изменить. И ресурсов для этого более чем достаточно. Так как это первая игра в отборе на ЧМ-2026, команды будут действовать осторожно.