Англия — Андорра: назван самый вероятный счёт
6 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира ЧМ-2026, в котором сыграют Англия и Андорра. Встреча состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают явными фаворитами хозяев. Поставить на победу сборной Англии с форой (-4.5) можно с коэффициентом 1.95. Шансы сборной Андорры выиграть с форой (+4.5) оценили в 1.85.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 1.32, а тотал меньше 3.5 мяча идёт за 3.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 5.00.

Наиболее вероятный счёт — 4:0 в пользу англичан за 5.50. Победа «львов» 5:0 доступна за 6.50, на 3:0 в пользу хозяев дают 7.30.

